MeteoWeb, i regali di Natale: risolti i bug delle APP, tornano le push e un nuovo servizio meteo

C’è qualche piccolo regalino di Natale sotto l’albero dei lettori di MeteoWeb. Il nostro staff tecnico è riuscito, con grandi sacrifici, a risolvere tutti i bug che nelle scorse settimane avevano compromesso il corretto funzionamento delle APP mobile. Adesso entrambe le applicazioni per i device degli smartphone sono funzionanti. Ed è tornato anche il servizio delle notifiche push: scaricando e installando l’applicazione di MeteoWeb, disponibile sia per iOS sull’Apple Store che per Android su Google Play, si può ricevere una notifica per le notizie più importanti.

Chi ha già installato l’app, è tenuto ad aggiornarla.

Le pagine per scaricarla sono sempre le stesse. Di seguito ne forniamo il link

Un nuovo servizio di previsioni meteo in home page

E’ inoltre disponibile, direttamente dalla nostra home page, un nuovo servizio meteo – al momento sperimentale – con le previsioni meteo giornaliere per tutti i comuni d’Italia. Aiutateci a testarlo, condividendo con la redazione i feedback sulle previsioni, che miglioreremo ulteriormente nel corso del 2025.



Il maltempo, il freddo e la neve di questi giorni di Natale sono la migliore occasione per testare il nuovo servizio, che preannuncia tante novità che abbiamo in serbo per il 2025. Intanto ringraziamo tutti i nostri affezionati lettori: questo è il 21° Natale che trascorriamo insieme, da quando MeteoWeb nacque ufficialmente il 16 dicembre 2004. Sono passati, appunto, 21 anni e una settimana, da quel giorno in cui ci presentavamo al mondo del web con il nostro logo originario, poi aggiornato nel 2011 quando il blog diventava ufficialmente testata giornalistica, e ammodernato ulteriormente nel 2015:

