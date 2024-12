Il ministro turco presto in Siria: si studia una cooperazione energetica

MeteoWeb

Una delegazione del ministero dell’energia turco si recherà “presto” in Siria per discutere di una possibile cooperazione energetica, compresa la trasmissione di elettricità per alleviare la carenza di energia, ha dichiarato ieri il ministro dell’energia Alparslan Bayraktar. “Una delegazione del ministero dell’energia si recherà in Siria il prima possibile e condurrà esami sull’elettricità e sulle infrastrutture energetiche della Siria”, ha dichiarato Bayraktar ai giornalisti, secondo quanto riportato dalle agenzie internazionali. La delegazione turca discuterà anche della cooperazione energetica con il nuovo governo siriano e della possibile assistenza della Turchia in materia, ha aggiunto Bayraktar. Attualmente la Turchia fornisce elettricità ad alcune zone della Siria settentrionale, dove ha condotto quattro operazioni militari dal 2016. La scorsa settimana il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha dichiarato che Ankara avrebbe fatto tutto il necessario per la ricostruzione della Siria, dopo la vittoria dei ribelli anti-Assad, compreso il miglioramento dei legami energetici.

