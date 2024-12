La missione del 14enne con il Disturbo dello Spettro Autistico: sfida il Kilimangiaro per realizzare l’impossibile

MeteoWeb

La partenza da Milano è fissata per il 12 gennaio 2025, quando Luigi Degli Occhi – insieme al fotografo Alberto Locatelli e a Massimo Magnocavallo, Presidente dell’Associazione ISupersportivi – si imbarcherà su un volo diretto per la Tanzania per dare il via all’avventura più grande della sua vita: la scalata del Kilimangiaro. Ma perché questa impresa è così straordinaria? Perché Luigi non è un atleta professionista, ma un ragazzo quattordicenne portatore del Disturbo dello Spettro Autistico. Per lui – per cui è difficile anche solo rapportarsi con le altre persone – pensare di affrontare una sfida del genere sembrava impensabile, finché – qualche anno fa – non ha conosciuto la montagna, che ha fatto il suo “miracolo”.

Grazie a Massimo – che con la sua Associazione ISupersportivi vuole rendere lo sport uno strumento abilitativo per ragazzi con disturbi motori e cognitivi – Luigi ha iniziato ad approcciarsi prima alle camminate e poi alle scalate in montagna, partendo dalle vette del lecchese. Ed è stato come prendere una boccata d’aria fresca: la fatica non lo spaventava, le persone diventavano dei compagni con cui condividere le emozioni e il silenzio una culla capace di placare le sue angosce. Vedendo lo straordinario effetto positivo che la montagna aveva su Luigi, è nata l’idea di allenarlo per un progetto a prima vista impossibile (e difficile anche per scalatori esperti): la salita del Kilimangiaro.

I dettagli: la preparazione e l’organizzazione

Da marzo a dicembre 2024 Luigi si è allenato duramente, cimentandosi in canoa, nuoto in piscina due volte la settimana e – ogni 15 giorni – con una salita in quota tra le cime dell’arco alpino come Cevedale, Punta Giordani (4068 metri, affrontata dalla Punta Indren) e Petit Flambeau, un 3.700 metri del Gruppo del Monte Bianco. La costruzione della fiducia tra lui e chi lo accompagnerà – fondamentale per la riuscita dell’impresa – è stata invece costruita, passo a passo, grazie all’ascolto empatico e all’intenzionalità reciproca, con l’intento di favorire l’apprendimento e la gestione degli stati emotivi.

Tutto per permettere a Luigi di crescere sia dal punto di vista mentale – lavorando su analisi, percezione, memorizzazione, processi decisionali, elaborazione e rielaborazione – che motorio, così da migliorare la sua condizione psico-fisica e permettergli non solo di superare i suoi limiti e arrivare in vetta, ma anche di favorire un percorso continuo che lo aiuterà, in futuro, a sentirsi sempre più integrato nella società di cui fa parte.

