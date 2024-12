La Missione di Babbo Natale, tra Magia e Tecnologia: il NORAD ci mostra dov’è in tempo reale

MeteoWeb

Ogni anno Babbo Natale e le sue instancabili renne compiono una missione straordinaria: circumnavigare il pianeta per portare regali e gioia ai bambini di tutto il mondo. Un’impresa che richiede non solo un pizzico di magia, ma anche tecnologie avanzate e un po’ di collaborazione con Madre Natura.

Per tutti coloro che vogliono scoprire dove si trova Babbo Natale durante la notte più magica dell’anno, il sito web e l’app NORAD Tracks Santa offrono un’esperienza unica. Questa applicazione interattiva, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS, consente di seguire in tempo reale gli spostamenti di Babbo Natale e di scoprire le sue prossime tappe.

Un’esperienza immersiva al Polo Nord

La piattaforma NORAD Tracks Santa non è solo un tracker: è un portale immersivo che trasporta gli utenti direttamente al Polo Nord. Oltre a monitorare il viaggio di Babbo Natale a partire dalla vigilia di Natale, gli utenti possono:

Esplorare il Polo Nord virtuale;

Giocare a divertenti giochi natalizi nell’area Arcade;

Ascoltare le canzoni preferite di Babbo Natale nella Music Stage;

Leggere storie sulle tradizioni natalizie e sulla slitta magica di Babbo Natale nella Library,

Guardare film su Babbo Natale e sulla storia di NORAD nel Theater,

Acquistare gadget a tema natalizio e articoli firmati NORAD nel Gift Shop,

Scoprire la storia di NORAD e la sua missione.

Secondo il sito ufficiale, “anche se la tradizione di monitorare Babbo Natale è nata per caso, NORAD continua a seguire il suo viaggio. Siamo l’unica organizzazione con la tecnologia, le qualifiche e le persone per farlo. E ci piace! NORAD è onorato di essere il tracker ufficiale di Babbo Natale!”

La storia di un’iniziativa nata per errore

La tradizione di monitorare il viaggio Babbo Natale con NORAD risale a quasi 70 anni fa ed è iniziata in modo del tutto accidentale. Nel 1955, un annuncio pubblicitario di Sears pubblicò per errore un numero di telefono sbagliato per parlare con Babbo Natale. Quel numero collegò i bambini al predecessore di NORAD, il Continental Air Defense Command (CONAD). Il colonnello Harry Shoup, allora comandante del turno, rispose alle chiamate e, intuendo il potenziale positivo dell’evento, decise di fornire aggiornamenti immaginari sui movimenti di Babbo Natale.

Da allora, NORAD utilizza tecnologie all’avanguardia per seguire Babbo Natale, tra cui il sistema radar North Warning System, satelliti di allerta precoce e 47 installazioni lungo il confine settentrionale dell’America del Nord. Una missione tecnologica, ma con uno spirito profondamente natalizio.

Come seguire Babbo Natale

Gli appassionati possono monitorare il viaggio annuale sul sito ufficiale, sui social media come Facebook, X, Instagram e YouTube, e tramite l’app mobile NORAD Tracks Santa.

Con questa iniziativa unica, NORAD trasforma il Natale in un evento ancora più speciale, unendo la magia delle feste con le meraviglie della scienza e della tecnologia.

