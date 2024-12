Misteriosa malattia in Congo, decine di morti in 2 settimane

MeteoWeb

Le autorità locali hanno affermato che nel Congo sud-occidentale è in corso l’indagine su una malattia simile all’influenza che ha ucciso decine di persone in 2 settimane. I decessi sono stati registrati tra il 10 e il 25 novembre nella zona sanitaria di Panzi, nella provincia di Kwango. I sintomi includono febbre, mal di testa, tosse e anemia, ha riferito ai giornalisti il ​​Ministro provinciale della Salute Apollinaire Yumba. Il vice governatore provinciale, Rémy Saki, ha dichiarato all’Associated Press che sono morte tra 67 e 143 persone. “Si prevede che un team di esperti epidemiologici si rechi nella regione per prelevare campioni e identificare il problema“, ha aggiunto. Yumba ha consigliato alla popolazione di prestare attenzione e di astenersi dal contatto con cadaveri per evitare contaminazioni. Ha invitato i partner nazionali e internazionali a inviare forniture mediche per affrontare la crisi sanitaria.

Il Congo è già afflitto dall’epidemia di Mpox, con oltre 47mila casi sospetti e oltre 1.000 decessi sospetti a causa della malattia nel Paese dell’Africa centrale, secondo l’ Organizzazione mondiale della Sanità.

Associated Press riporta che, secondo un dipendente dell’organizzazione (che ha rilasciato dichiarazioni a condizione di mantenere l’anonimato perché non autorizzato a parlare con i media), l’OMS è a conoscenza dell’esistenza di questa malattia non identificata e ha un team sul campo che collabora con i servizi sanitari locali per raccogliere campioni.

