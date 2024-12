Montagna, 86enne muore colto da malore nel Trevigiano

MeteoWeb

Un 86enne è morto questa mattina dopo essere stato colto da malore mentre percorreva la strada forestale del Cogolo con un amico a Pieve del Grappa, a circa 870 metri di quota. Verso le 8.10, il Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato dall’amico che ha trovato la vittima riversa a terra. Purtroppo il personale medico del Suem di Crespano arrivato a piedi sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano. Una squadra di soccorritori, dopo aver ricomposto la salma, la ha imbarellata e trasportata a valle, per poi affidarla ai Carabinieri e al carro funebre.

