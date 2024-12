Montagna: bloccati nel Bresciano, salvati 4 escursionisti

MeteoWeb

Nella serata di ieri il soccorso alpino ha recuperato 4 escursionisti, bloccati fuori dal sentiero tra le creste del Monte Pizzocolo e la parete di Sanico, nel Comune di Toscolano Maderno, nel Bresciano, ad una quota di 900 metri. I tecnici hanno raggiunto e messo in sicurezza i primi 2 e poi sono saliti a recuperare gli altri, incrodati in un punto impervio. Una volta raggiunti gli escursionisti sono stati accompagnati a valle in sicurezza.

