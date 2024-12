Montagna: salvati 3 escursionisti in Val Vigezzo

MeteoWeb

Approfittando della giornata di sole, 3 escursionisti hanno deciso di fare un’uscita in montagna. Tuttavia, il ritardo nel rientro li ha colti impreparati, facendoli ritrovare al buio lungo il percorso di discesa. L’episodio, avvenuto domenica sera in Val Vigezzo, ha generato ore di apprensione. I 3 stavano scendendo dai 1.974 metri della Bocchetta di Moino, nella zona della Piana di Vigezzo, diretti ad Arvogno di Toceno. Intorno alle 18, resisi conto di non poter proseguire nella discesa, hanno lanciato l’allarme. Immediatamente, sono state attivate le squadre di ricerca, che, partendo da Arvogno, hanno risalito il versante montano fino a localizzarli. Gli escursionisti, fortunatamente in buone condizioni, sono stati riaccompagnati in sicurezza a valle.

