Monte Bianco, campagna “Campo Alta Quota”: domani evento con ricercatori e docenti coinvolti

Ha preso il via sul Monte Bianco ‘Campo Alta Quota 2024’, la campagna di sperimentazione scientifica condotta dal Centro Addestramento Alpino dell’Esercito in partnership con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e diversi atenei italiani per valutare scientificamente le performances a climi artici di personale, materiali ed equipaggiamenti in condizioni estreme e di elevato stress psico-fisico, frutto della combinazione di alta quota e basse temperature. Il progetto, giunto alla seconda edizione, si svolgerà fino al 5 dicembre sul ghiacciaio del Dente del Gigante (3400 metri di altitudine), nel quadro dello sviluppo della capacità dell’Esercito di combattere in ambiente artico e subartico.

I militari delle Truppe Alpine – insieme al CNR di Pisa e Milano, le Università di Milano, Bologna e Valle D’Aosta, la Società Italiana di Medicina di Montagna e il CONI valdostano – saranno impegnati in tre ambiti di ricerca in alta quota: human performance e processi cognitivi, meteorologia e alimentazione, big data e AI. Nei giorni scorsi, a Pollein, nei pressi di Aosta, sono stati compiuti esperimenti di fisiologia a bassa quota, prima del trasferimento nella giornata di oggi sul ghiacciaio del Gigante.

Nella giornata di giovedì 5 si terrà un momento di confronto e divulgazione sul tema: “Ricerca e innovazione per arrivare all’Artico – l’idea del Campo Alta Quota”. L’evento, che si terrà in diretta streaming dalla Stazione Pavillon di Courmayeur giovedì 5 dicembre 2024 alle ore 14, sarà l’occasione per ascoltare le testimonianze di ricercatori e docenti coinvolti nelle attività svolte.

