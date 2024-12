Morta a 114 anni Claudia Baccarini Baldi, la donna più anziana d’Italia

MeteoWeb

Morta a 114 anni la notte di Natale a Faenza, nel Ravennate, Claudia Baccarini Baldi, la supercentenaria d’Italia. Era nata a Faenza il 13 ottobre 1910 e, per longevità, oltre che prima in Italia, era la terza in Europa e – secondo quanto riferito dal Resto del Carlino che ha riportato la notizia – tra le 10 persone più anziane del mondo. “Forse Dio si è scordato di me“, aveva detto in occasione del suo ultimo compleanno. “È stata una figura di rilievo nella nostra comunità – ha affermato il sindaco della cittadina del Ravennate, Massimo Isola – testimone di oltre un secolo di trasformazioni storiche e sociali. Sposata con Pietro Baldi, sindaco di Faenza dal 1951 al 1956, ha cresciuto dieci figli, contribuendo significativamente, anche con le sue azioni, alla vita della nostra città“.

