Tragedia nello sport: morta una famosa snowboarder travolta da una valanga ad appena 26 anni | NOME e FOTO

Sophie Hediger, membro della squadra nazionale svizzera di snowboardcross, è morta sotto una valanga ad Arosa, all’età di soli 26 anni: “siamo sbalorditi e pensiamo alla famiglia di Sophie, alla quale porgiamo le nostre più sincere condoglianze”, ha riferito Walter Reusser, CEO Sport di Swiss-Ski. Sophie Hediger è cresciuta a Horgen e ha trascorso molto tempo ad Arosa. È stato lì che la sua vita si è conclusa tragicamente, bruscamente e troppo presto, mentre praticava il freeride, un hobby che amava moltissimo. Sophie Hediger ha ottenuto i suoi primi due podi in Coppa del Mondo durante la stagione 2023/24.

Durante la prova generale per i campionati del mondo di St. Moritz è arrivata seconda; vincere una medaglia ai campionati del mondo in casa in Engadina il prossimo marzo era uno dei suoi sogni sportivi. Ne ha ottenuto un altro partecipando ai Giochi Olimpici del 2022 in Cina. D’accordo con la famiglia della defunta e il loro compagno, Swiss-Ski non fornisce ulteriori informazioni sulla morte di Sophie Hediger e chiede di rispettare la sfera privata della persona in lutto. In alto la FOTOGALLERY con le immagini di Sophie Hediger.

