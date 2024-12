Morto Jimmy Carter, la sonda Voyager 1 porta con sé un messaggio dell’ex presidente USA

MeteoWeb

È morto all’età di 100 anni, compiuti il 1° ottobre, l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Jimmy Carter. È stato il primo degli ex inquilini della Casa Bianca a tagliare il traguardo del secolo. Da figlio di un contadino della Georgia che produceva arachidi, arrivò alla guida degli USA ed è stato insignito del premio Nobel per la Pace.

Carter è morto nella sua casa nella sua casa di Plains, in Georgia. Dopo una serie di ricoveri in ospedale, a febbraio aveva interrotto i trattamenti medici e stava trascorrendo il tempo che gli rimaneva a casa in regime di hospice. Negli ultimi anni era stato curato per una forma aggressiva di cancro alla pelle, il melanoma, con tumori che si erano diffusi al fegato e al cervello.

Di seguito la dichiarazione dell’amministratore della NASA Bill Nelson in merito alla scomparsa del presidente Carter: “È stato l’apice di un servitore pubblico, dedicando la sua vita a rendere il nostro mondo un posto migliore. Ci ha mostrato che ogni singola persona ha il potere di fare la differenza. Dal provvedere ai bisognosi, alla protezione dell’ambiente e alla difesa dei diritti civili e umani, il presidente Carter è stato un brav’uomo che si è sempre sforzato di fare ciò che era giusto. Ha incarnato il meglio dell’umanità e la sua vita e la sua eredità sono un esempio per gli Stati Uniti e il mondo“.

“La sonda Voyager 1 della NASA, l’oggetto creato dall’uomo più distante dalla Terra, porta con sé un messaggio del presidente Carter che cattura la sua profonda bontà e grazia“, ha proseguito Nelson

‘Se una di queste civiltà intercettasse la Voyager e potesse comprendere questi contenuti registrati, ecco il nostro messaggio: questo è un regalo da un piccolo mondo lontano, un simbolo dei nostri suoni, della nostra scienza, delle nostre immagini, della nostra musica, dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti. Stiamo cercando di sopravvivere al nostro tempo in modo da poter vivere nel vostro. Speriamo un giorno, dopo aver risolto i problemi che affrontiamo, di unirci a una comunità di civiltà galattiche. Questo disco rappresenta la nostra speranza, la nostra determinazione e la nostra buona volontà in un vasto e fantastico universo’

“Il presidente Carter ha capito un’importante verità: che troviamo un terreno comune quando guardiamo alle stelle. Le sue parole apparterranno per sempre ai cieli e la sua eredità ha migliorato per sempre il nostro paese e la nostra Terra. La famiglia della NASA e io teniamo la famiglia Carter vicina nei nostri pensieri. Possa il presidente Carter riposare in pace“, ha concluso Nelson.

