Muore per un malore sulla pista da sci sul Monte Nerone

MeteoWeb

Tragedia alla vigilia di Capodanno sul Monte Nerone: un uomo di 46 anni è morto nei pressi della pista da sci. L’episodio si è verificato presso il rifugio chalet Principe Corsini, nel comune di Piobbico, in provincia di Pesaro-Urbino. L’uomo si trovava con la sua famiglia nella zona della pista quando ha avuto un malore. I presenti hanno subito allertato il 118. Sul posto anche i volontari di Apecchio che hanno tentato di rianimare l’uomo con il defibrillatore ma per lui non c’è stato nulla da fare. In seguito alla vicenda, il rifugio ha deciso di annullare l’evento di sciata notturna previsto per la serata di oggi, motivando la decisione sui social “per rispetto nei confronti della famiglia del signore che è deceduto oggi per un malore”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.