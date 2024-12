Natale, a Reggio Calabria l’incredibile Drone Show: quando la tecnologia da spettacolo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Grande successo ieri sera a Reggio Calabria, sul Lungomare definito da Gabriele D’Annunzio “il chilometro più bello d’Italia“, per uno spettacolo innovativo e tecnologico in tema natalizio: il Drone Show. Inizialmente previsto per le ore 18:00, lo spettacolo è stato rinviato a causa del maltempo che ha imperversato sulla città con freddo e pioggia, ma poi ha concesso una tregua e consentito lo svolgimento dell’esibizione in programma alle ore 22. Che è stata bellissima e ha incantato decine di migliaia di persone.

A occuparsi della realizzazione dello spettacolo è Artech, che dal 2015 offre effetti speciali e soluzioni spettacolari per l’industria dell’intrattenimento in più di 39 paesi, insieme a Dronisos, leader mondiale nella tecnologia dei droni automatici per spettacoli. Grazie al loro lavoro e alla coordinazione di un team di dodici professionisti italiani e francesi, un imponente sciame composto da 500 punti luminosi, sorvola il tratto di mare di fronte l’Arena dello Stretto, trasformando il cielo in uno spettacolo unico che fonde storia, valori, tecnologia e creatività.

I droni volano ad un’altezza di circa 120 metri dal livello del mare e realizzeranno figure tridimensionali larghe più di 100 metri. Lo spettacolo è meglio visibile dalla passeggiata del Lungomare Falcomatà, nell’area adiacente all’Arena dello Stretto.

La storia narrata segue un piccolo abete, cresciuto in una foresta incantata che abbraccia due mari, e Totò, un pupazzo di neve dal cuore caldo. Uniti da un legame speciale, i due amici affrontano un viaggio straordinario verso il Polo Nord, seguendo la guida della Stella Polare che li conduce attraverso paesaggi mozzafiato, fino al punto in cui cielo, terra e mare si fondono. Mentre il piccolo abete desidera diventare grande e trovare la sua famiglia, scoprirà che il vero calore non si misura in altezza, ma nell’amicizia e nell’amore. Con il supporto di Babbo Natale, il piccolo abete brillerà come non aveva mai immaginato, illuminando il Natale di tutti coloro che lo incontrano. E proprio sulle acque scintillanti di Reggio Calabria, questa storia senza tempo troverà il suo culmine, regalando a grandi e piccini un Natale incantevole di emozioni e meraviglia.

“Per la prima volta realizziamo uno spettacolo di Natale per un Comune italiano, e lavorare con il team di Reggio Calabria è stato entusiasmante. Speriamo che, anche domani sera, il pubblico resti emozionato quanto noi nel creare questa magia” ha dichiarato Luca Toscano, Founder & Ceo di Artech.

L’evento è un inedito per Reggio Calabria, tra i pochissimi casi in Italia ed in Europa di spettacoli luminosi a tema natalizio.

Oggi il bis, domani show a rischio per il meteo estremo

La città oggi si appresta a rivivere uno degli spettacoli natalizi più affascinanti di sempre: stasera, domenica 22 ( con un doppio spettacolo alle ore 19.00 e alle ore 22.00 ) e domani, lunedì 23 dicembre ( con un unico show alle ore 18.00 ), che però è a rischio a causa dell’allerta meteo. Domani, infatti, a Reggio Calabria sarà una giornata tempestosa. Oggi, invece, tutto molto tranquillo per consentire i due appuntamenti senza alcun problema.

