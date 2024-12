Meteo, Natale rovente in Cile: previste temperature fino a +40°C

MeteoWeb

Il Cile si prepara ad un Natale rovente con temperature previste fino a +40°C. Lo riferisce il servizio meteorologico nazionale, indicando un inizio di estate con il termometro sopra la media a causa di un’ondata di caldo che durerà fino alla fine di questa settimana. Le autorità hanno emesso un allarme per temperature estreme per le regioni di Maule, Los Lagos e Biobío dove si toccheranno i +39°C.

Le alte temperature hanno spinto il Servizio nazionale di prevenzione e risposta ai disastri (Senapred) a lanciare un’allerta rispetto al rischio di incendi boschivi in diverse zone del Paese, segnalando che sono già 12 i focolai attivi e che altri 32 sono già stati controllati nelle ultime ore. La Marina cilena ha annunciato da oggi il divieto di trasportare carburante in fusti o altri contenitori simili nelle zone di Biobío e Arauco, in seguito all’incendio che ha colpito più di 500 ettari nel comune di Los Álamos.

