Natale, la visita dei Vigili del Fuoco ai piccoli pazienti degli Spedali Civili di Brescia | VIDEO

Il video a corredo dell’articolo racconta il momento toccante della visita fatta nei giorni scorsi dai Vigili del Fuoco di Brescia ai piccoli pazienti degli Spedali Civili. Il titolo “Lì dove serve” richiama l’hastag utilizzato dal Corpo nazionale sui propri profili social per indicare l’impegno quotidiano delle squadre in aiuto di chi ha bisogno. Ovunque, i Vigili del Fuoco ci sono per tutti. E #lidoveserve è anche regalare un sorriso speciale in un giorno speciale, affinché il Natale possa essere per tutti.

