Nature’s 10: i protagonisti che hanno plasmato la scienza nel 2024

L’edizione 2024 di Nature’s 10, la prestigiosa lista annuale che celebra le persone che hanno avuto un impatto significativo nella scienza e nel mondo, è stata pubblicata questa settimana. Come ogni anno, questa selezione non rappresenta una classifica o un premio, ma un modo per evidenziare le storie umane che si nascondono dietro le più importanti scoperte scientifiche. “Da un truffatore di frodi in Germania a uno studente che fa campagna per i salari più alti in Canada fino al leader ad interim del Bangladesh – quest’anno la lista di persone che hanno avuto un grande impatto sulla comunità scientifica e sul mondo”, afferma Brendan Maher, editore di Nature.

La scienza al servizio dell’umanità: Placide Mbala e Anna Abalkina

Tra i protagonisti di quest’anno, spiccano due figure che hanno lavorato su questioni di cruciale importanza globale. Placide Mbala, epidemiologo presso l’Istituto Nazionale di Ricerca Biomedica di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), ha lanciato l’allarme per un’epidemia mortale di mpox nel Paese. Grazie alla sua esperienza, ha predetto con precisione la capacità del virus di diffondersi oltre i confini della RDC, promuovendo la necessità di una maggiore attenzione globale per risposte rapide e salvavita.

Dalla Germania, Anna Abalkina, ricercatrice presso l’Istituto di Studi dell’Europa Orientale della Libera Università di Berlino, ha focalizzato il suo lavoro sullo sradicamento delle frodi nell’editoria scientifica. Abalkina ha smascherato plagi e cartiere accademiche – aziende che producono articoli scientifici falsi – evidenziando un problema che mina la credibilità della ricerca. Questa battaglia, però, non è priva di rischi: il suo lavoro le è valso un posto in una lista di controllo dello Stato russo.

Progressi scientifici che ridefiniscono il futuro

La lista di quest’anno comprende anche scienziati che hanno realizzato scoperte straordinarie in vari ambiti. In Cina, Huji Xu, medico presso la Naval Medical University di Shanghai, ha sviluppato terapie innovative per malattie autoimmuni devastanti, utilizzando cellule T geneticamente modificate. Questi trattamenti, basati sul successo delle terapie CAR-T per il cancro, aprono la strada alla produzione su larga scala di cure di ultima generazione.

Nel campo della metrologia, Ekkehard Peik, fisico presso il PTB (Istituto Nazionale di Metrologia tedesco) di Braunschweig, ha registrato il primo tic di un orologio basato sulla frequenza di un nucleo atomico. Questo risultato promette di superare gli attuali limiti degli orologi atomici, con potenziali applicazioni che spaziano dalla fisica fondamentale alla tecnologia quotidiana.

In ambito geologico, Li Chunlai, dell’Amministrazione Nazionale dello Spazio Cinese, è stato il primo a esaminare campioni di suolo lunare riportati sulla Terra dalla missione Chang’e 6. Questo lavoro arricchisce le nostre conoscenze sulla composizione della Luna e sulle sue origini.

Intelligenza artificiale e cosmologia: due mondi in evoluzione

L’intelligenza artificiale ha trovato posto anche tra i nomi di Nature’s 10. Rémi Lam, ricercatore presso Google DeepMind a San Francisco, ha rivoluzionato il campo delle previsioni meteorologiche, dimostrando che gli strumenti di AI possono superare i modelli convenzionali sia in termini di velocità che di accuratezza. Le implicazioni di questo lavoro sono profonde, specialmente in un’epoca di eventi climatici estremi.

Dal cielo al cosmo, Wendy Freedman, astronoma dell’Università di Chicago, ha presentato risultati che potrebbero risolvere una delle questioni più dibattute dell’astrofisica: la velocità con cui l’universo si sta espandendo. Le sue ricerche offrono nuove prospettive per comprendere meglio la struttura e il destino del cosmo.

Le battaglie per il progresso sociale e scientifico

Nature’s 10 non si limita a celebrare scoperte scientifiche, ma riconosce anche gli sforzi di coloro che lottano per il cambiamento sociale. Kaitlin Kharas, dottoranda presso l’Università di Toronto, ha guidato una campagna che ha portato al primo aumento salariale per i ricercatori canadesi in vent’anni, migliorando le condizioni di vita e lavoro di una generazione di accademici.

In Svizzera, Cordelia Bähr, avvocato, ha rappresentato migliaia di donne in una causa che lega il cambiamento climatico ai diritti umani, una vittoria che sottolinea l’importanza di un approccio giuridico alle questioni ambientali. Infine, Muhammad Yunus, economista premio Nobel, ha accettato il ruolo di leader ad interim del Bangladesh in un momento di crisi, dimostrando che il suo impegno per il progresso sociale non conosce confini.

“Sono tutte persone straordinarie al centro di alcuni eventi straordinari“, conclude Brendan Maher. L’elenco di quest’anno mette in evidenza non solo i successi individuali, ma anche l’interconnessione tra scienza, società e giustizia. Nature’s 10 celebra il lavoro di chi ha plasmato il 2024, ricordandoci che dietro ogni grande scoperta c’è una storia umana fatta di passione, dedizione e sacrificio.

