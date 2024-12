Naufragio peschereccio, interrotte le ricerche dei dispersi: “siamo addolorati e solidali”

MeteoWeb

La ricerca di cinque persone che si ritiene siano a bordo di un peschereccio che si è capovolto in mare agitato nel Golfo dell’Alaska è stata sospesa, ha affermato lunedì la Guardia Costiera. La ricerca è durata quasi un giorno e ha coperto più di 108 miglia nautiche quadrate. “Siamo addolorati e solidali con gli amici e i familiari delle persone che non siamo riusciti a trovare nelle ultime 24 ore”, ha affermato in una dichiarazione il capo mandato James Koon, coordinatore della missione di ricerca e soccorso presso il settore sud-orientale dell’Alaska della Guardia Costiera. La Guardia Costiera ha iniziato la ricerca dopo che l’equipaggio della Wind Walker ha inviato una chiamata di soccorso alle 12:10 di domenica mattina che l’imbarcazione di 50 piedi (15 metri) si stava ribaltando al largo di Point Couverden, a sud-ovest di Juneau.

La Guardia Costiera ha cercato di ottenere maggiori informazioni mentre mobilitava una risposta, ma l’equipaggio non ha risposto, secondo un comunicato stampa della Guardia Costiera. Il traghetto statale Hubbard ha sentito la trasmissione e ha raggiunto per primo la scena, seguito da un elicottero MH-60 Jayhawk della Guardia Costiera e da una barca di soccorso, secondo il comunicato stampa. Un avviso di tempesta invernale è rimasto in vigore mentre i soccorritori hanno dovuto affrontare forti nevicate, venti fino a 60 mph (96 km/h) e mare di 6 piedi (1,8 metri). Due motovedette della Guardia Costiera, la Healy e la Douglas Denman, si sono unite alle ricerche. I soccorritori hanno trovato sette tute da immersione per acque fredde vuote e due luci stroboscopiche nelle acque, ma nessun altro segno della barca o del suo equipaggio.

