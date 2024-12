Nebbia nel Regno Unito, ancora disagi per i voli. In arrivo forte ondata di maltempo

MeteoWeb

Il traffico aereo nel Regno Unito continua a essere pesantemente compromesso per il 4° giorno consecutivo a causa della nebbia, con disagi particolarmente gravi all’aeroporto internazionale di Gatwick, il secondo per importanza tra i sei scali che servono l’area di Londra. A Gatwick si registrano decine di voli cancellati e notevoli ritardi, con passeggeri costretti a lunghe attese. Una portavoce dell’aeroporto ha spiegato che anche questa mattina sono state introdotte restrizioni temporanee per via della scarsa visibilità.

La situazione è resa ancora più critica dal periodo di alta mobilità legato alle festività natalizie e al Capodanno, mentre le previsioni meteo del Met Office non lasciano presagire miglioramenti. A partire da domani, infatti, si attendono condizioni meteo burrascose in molte aree del Paese, inclusa la Scozia, l’Irlanda del Nord e l’Inghilterra settentrionale. Per Capodanno sono previsti forti rovesci, nevicate in alcune zone e raffiche di vento che supereranno i 100 km/h.

Queste condizioni meteorologiche, oltre a complicare ulteriormente il traffico, hanno già portato alla cancellazione preventiva di eventi festivi, come la tradizionale marcia delle torce a Edimburgo. Nel Nord del Regno Unito, inoltre, il maltempo sarà accompagnato da un brusco calo delle temperature, con minime ben al di sotto dello zero e fenomeni di gelo diffuso.

