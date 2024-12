La nebbia avvolge il Regno Unito: centinaia di voli cancellati e ritardati

MeteoWeb

Continuano i problemi per il traffico aereo nel Regno Unito a causa della fitta nebbia. Colpiti i principali aeroporti britannici con ritardi e cancellazioni di voli a raffica a pochi giorni dalle celebrazioni del Capodanno. Le restrizioni temporanee del traffico “rimangono in vigore dove la visibilità è scarsa“, ha dichiarato il servizio di controllo del traffico aereo britannico (Nats). Gli aeroporti londinesi – Heathrow e Gatwick in testa – risultano essere i più colpiti dalla nebbia ma anche l’aeroporto di Manchester (nell’Inghilterra nordoccidentale) sta facendo i conti col problema della scarsa visibilità.

A metà pomeriggio, secondo il servizio Flightradar24, che segue i movimenti dei velivoli in tempo reale, più di 250 voli in partenza da Gatwick avevano subito ritardi mentre 15 voli erano stati cancellati dall’inizio della giornata. Lo stesso vale per Heathrow, dove più di 330 voli in partenza avevano subito ritardi e 19 erano stati cancellati.

Nats ha invitato tutti i viaggiatori a contattare la propria compagnia aerea prima di partire e a controllare la situazione meteorologica.

Il MET Office, l’ufficio meteorologico nazionale, ha posto gran parte della Scozia in allerta gialla per neve e pioggia. Allerta gialla anche nell’Inghilterra del nord per via dei venti eccezionalmente forti. Decine di voli da Manchester, Gatwick e Heathrow erano stati cancellati anche ieri per le stesse ragioni.

