Nebbia fitta nel Regno Unito: disagi e ritardi negli aeroporti

I viaggiatori da e per il Regno Unito hanno affrontato interruzioni e ritardi oggi a causa della nebbia che ha interessato alcuni aeroporti del Paese. Nats, il principale controllore del traffico aereo del Regno Unito, ha affermato che sono state applicate restrizioni in diversi aeroporti a causa della nebbia diffusa. I tre aeroporti più grandi del paese, Heathrow e Gatwick a Londra, nonché l’aeroporto di Manchester, hanno avvisato di potenziali ritardi. “Come la maggior parte degli aeroporti del paese, abbiamo riscontrato alcuni ritardi a causa della nebbia“, ha affermato un portavoce dell’aeroporto di Manchester. “Nella maggior parte dei casi questi ritardi sono stati brevi e non hanno causato interruzioni al nostro programma”.

Le restrizioni arrivano in un periodo dell’anno molto intenso, in cui molte persone viaggiano dopo le vacanze di Natale e prima del nuovo anno.

