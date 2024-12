Nebbia in Turchia, tragico incidente: elicottero si schianta contro ospedale, 4 morti

MeteoWeb

Tragico incidente questa mattina a Muğla, nella Turchia sudoccidentale, in cui hanno perso la vita 4 operatori sanitari. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino ora locale quando un elicottero-ambulanza, gestito dal Ministero della Salute, è entrato in collisione con l’ultimo piano dell’edificio dell’ospedale durante il decollo. Dopo l’impatto, l’elicottero è precipitato in un’area adiacente vuota.

Le squadre di pronto intervento, tra cui unità mediche, antincendio e di ricerca e soccorso, sono state inviate sul posto immediatamente dopo l’incidente. Il Ministero della Salute ha confermato la perdita di 4 membri dello staff nella tragedia. Le vittime sono i 2 piloti, un medico e un operatore sanitario.

