Neve a bassa quota ad Alessandria: la magia dell’inverno incanta | VIDEO

Come previsto, la quota neve è scesa oggi a quote collinari e pianeggianti nella provincia di Alessandria, con particolari accumuli nelle zone meridionali del territorio. Nonostante l’intensificazione delle precipitazioni, al momento non si segnalano criticità rilevanti né sulla viabilità autostradale né sulla rete ferroviaria, permettendo un normale flusso dei trasporti.

Ha iniziato a nevicare anche lungo le autostrade che collegano la Liguria al Piemonte. La Protezione Civile avvisa che la nevicata è prevista intensificarsi nelle prossime 10 ore, con il rischio di disagi alla circolazione stradale. Si invita la cittadinanza a non mettersi in viaggio senza pneumatici invernali o catene a bordo. In particolare, si segnalano possibili difficoltà su alcune arterie principali, tra cui:

A6, tra Savona e Millesimo

A26, tra Genova Voltri e Alessandria Sud

Diramazione A26 Predosa, fino al bivio con la A7 MI-GE

A7, tra Genova Bolzaneto e Casei Gerola

A15, tra Pontremoli e Parma Ovest

La Protezione Civile raccomanda prudenza alla guida, in particolare nelle aree più colpite dalle nevicate, dove le strade potrebbero risultare scivolose. Si invita la cittadinanza a seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza di tutti.







