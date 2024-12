Tanta neve in Abruzzo, ma montagne off-limits: la punta dell’iceberg di un fallimento strutturale

MeteoWeb

Le cronache più recenti raccontano di disagi per gli appassionati di montagna, con strade chiuse che limitano l’accesso a località iconiche come Passo San Leonardo e Passolanciano-Majelletta. Da Caramanico a Lettomanoppello, passando per Pretoro, gli ostacoli si moltiplicano, evidenziando una situazione che va ben oltre l’emergenza climatica o la gestione invernale: una realtà che riflette le lacune strutturali di un sistema turistico frammentato. Nonostante il grande potenziale del territorio, l’Abruzzo montano sembra ancora lontano dall’essere percepito come una vera destinazione turistica. Ciò che manca non è solo l’efficienza delle infrastrutture, ma una visione organica e professionale che metta al centro l’esperienza del visitatore. Il turismo non si improvvisa: servono basi solide, un’organizzazione capillare e un’attenzione costante ai dettagli che rendono una destinazione accogliente e memorabile.

La gestione delle strade, spesso dissestate o chiuse per cause prevedibili come la neve, rappresenta solo uno degli aspetti critici. A ciò si aggiungono problemi di manutenzione ordinaria: cassonetti stracolmi lungo i percorsi, erba alta che invade le carreggiate e paesi che, anziché affascinare con il loro charme, scoraggiano i visitatori per la mancanza di decoro e funzionalità, come depuratori non operativi che generano odori sgradevoli.

Attraversare l’Abruzzo, dai magnifici scenari del Gran Sasso alle meraviglie delle Grotte di Stiffe, dovrebbe essere un viaggio senza intoppi, un’esperienza di immersione nella natura e nella cultura locale. Invece, troppe volte si trasforma in una prova di resistenza. Questo scenario non solo allontana i turisti, ma impedisce alla regione di costruirsi una reputazione solida come meta turistica.

Negli anni, non è stato fatto abbastanza per valorizzare in modo efficace le risorse naturali e culturali di questo territorio straordinario. Servono interventi concreti che partano dalle basi: una rete informativa chiara ed efficiente, servizi di qualità per accogliere gli ospiti, infrastrutture curate e accessibili. L’Abruzzo possiede un patrimonio unico, ma senza un approccio integrato e professionale rischia di rimanere un’opportunità inespressa.

Il turismo, per essere un volano di sviluppo, richiede impegno, visione e una profonda consapevolezza del valore del “servizio” in tutte le sue sfaccettature. Solo così questa terra potrà finalmente guadagnarsi il posto che merita nel cuore dei visitatori e sul panorama turistico nazionale e internazionale.

