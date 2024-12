Neve in Abruzzo, riunito all’Aquila il Comitato Operativo Viabilità: la situazione sulle strade

MeteoWeb

Si è tenuta questa mattina in Prefettura all’Aquila una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità (Cov) per effettuare un aggiornato punto della situazione in considerazione delle precipitazioni nevose che hanno interessato, nella nottata e nella mattinata odierna, il territorio provinciale. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti delle Forze di Polizia, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, dell’Amministrazione Provinciale, del Comune dell’Aquila, di Anas, di Strada dei Parchi e della Prefettura di Roma. La Prefettura ha convocato la riunione per rafforzare il coordinamento delle procedure esistenti e garantire una risposta operativa, da parte di tutti gli enti preposti, sempre più incisiva ed efficace anche in caso di ulteriori precipitazioni nevose, al fine di garantire la fluidità del traffico ed evitare al massimo i disagi alla circolazione.

Nel corso della riunione è emerso che le maggiori criticità si sono verificate sulla SS17 nel tratto compreso tra Sulmona e Castel di Sangro dove sono intervenute le Forze dell’Ordine per il filtraggio dei mezzi pesanti. Riguardo alla situazione sulla rete autostradale, dove le precipitazioni nevose sono cominciate ieri sera, al momento è stato declassato a codice giallo il tratto provinciale della A25, mentre permane una situazione di codice rosso sul tratto della A24, che prevede il blocco alla circolazione per i mezzi superiori a 7,5 tonnellate. La situazione resta costantemente monitorata e sotto controllo.

Chiusa SS17 da Roccaraso a Pettorano sul Gizio

È stata chiusa temporaneamente ai mezzi pesanti la strada statale 17 tra Pettorano sul Gizio e Roccaraso (L’Aquila). A darne notizia è il sindaco di Pescocostanzo (L’Aquila), Roberto Sciullo, che si è messo in contatto con Provincia e Prefettura dell’Aquila per far fronte alla situazione. “Massima prudenza per chi si mette in viaggio”, raccomanda Sciullo. Nel suo Comune, la neve ha raggiunto il metro di accumulo. I Carabinieri hanno predisposto un posto di blocco sulla statale 17, all’altezza del bivio di Sulmona in località Incoronata verso Pettorano sul Gizio, per gestire il traffico veicolare e dirottare i veicoli sprovvisti di attrezzatura adeguata.

A causa delle condizioni meteo e in considerazione delle previsioni di precipitazioni nevose intense la strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese” è provvisoriamente chiusa dal chilometro 119,300 nel Comune di Pettorano sul Gizio al chilometro 134 (Piana delle Cinque Miglia nell’Aquilano) nel Comune di Rivisondoli, fino a cessate esigenze. Lo conferma l’Anas in una nota. Lungo il tratto sarà comunque mantenuto il servizio sgombero neve da parte di Anas per consentire il transito dei mezzi di soccorso, laddove strettamente necessario. La chiusura è necessaria per garantire la sicurezza degli utenti della strada e delle maestranze addette alle operazioni di sgombro neve. La riapertura in condizioni di sicurezza sarà garantita compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteo.

