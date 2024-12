Neve Abruzzo: stagione sciistica al via, Ovindoli Monte Magnola tra neve e rifugi aperti

MeteoWeb

La stagione sciistica di Ovindoli Monte Magnola è pronta a prendere il via, grazie alle basse temperature notturne che hanno permesso l’attivazione dei cannoni per la neve artificiale. Questo ha garantito un’ottima preparazione delle piste in vista dell’attesa inaugurazione del weekend del 7-8 dicembre 2024. Durante queste giornate, la stazione sciistica darà ufficialmente il benvenuto agli appassionati, con l’apertura della Telecabina “Le Fosse” dedicata ai pedoni, che sarà operativa dalle 9:00 alle 16:00.

Gli amanti della montagna potranno inoltre usufruire di diversi rifugi aperti per accogliere i visitatori. In quota, il Rifugio Chalet Anfiteatro, situato a 1800 metri di altitudine, offrirà un’esperienza completa, mettendo a disposizione bar, ristorante, centro benessere, solarium e la possibilità di pernottare. A valle, saranno aperti anche il Cibivacco, il Mickey Mouse e Il Cristallo, pronti a ospitare turisti e sciatori.

La stazione di Ovindoli Monte Magnola, con i suoi 11 moderni impianti di risalita e oltre 35 chilometri di piste adatte a sciatori di ogni livello, rappresenta una delle mete più apprezzate dagli amanti degli sport invernali. La qualità delle piste è garantita da un avanzato sistema di innevamento artificiale, che assicura condizioni ottimali per tutta la stagione.

Questo evento segna l’inizio di un periodo ricco di attività, offrendo non solo sport sulla neve ma anche momenti di relax e convivialità in un ambiente unico. La combinazione di paesaggi mozzafiato, strutture di alto livello e servizi dedicati rende Ovindoli Monte Magnola una destinazione imperdibile per gli appassionati di montagna e neve.

