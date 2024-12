La neve fa cadere un albero su un’auto: ferito il conducente, strada chiusa per verifiche

MeteoWeb

Un albero è caduto, a causa del peso dell’abbondante neve che sta cadendo da stanotte in Appennino Reggiano, sopra ad un’autovettura con all’interno una persona sulla Sp98 a Cigarello di Carpineti. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l’ambulanza per soccorrere l’automobilista rimasto lievemente ferito e portato all’ospedale per accertamenti. La grossa pianta ha bloccato la circolazione e la Provincia ha deciso di chiudere temporaneamente la strada tra il bivio per Carpineti fino all’intersezione con la Sp107 nel comune di Baiso, in attesa che domani mattina si faccia un sopralluogo per verificare se vi siano altre situazioni di pericolo.

