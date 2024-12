Neve alle porte di Parma e Fidenza: Collecchio imbiancata | VIDEO

MeteoWeb

La neve ha raggiunto oggi le porte di Parma, portando con sé un’atmosfera invernale che ha sorpreso e affascinato i residenti. In particolare, Collecchio è stato uno dei primi luoghi ad essere imbiancato, con fiocchi che sono scesi copiosi nelle ultime ore, ricoprendo strade e tetti. La neve, tuttavia, non si è fermata qui: ha continuato a spingersi verso ovest, arrivando fino alle porte di Fidenza, creando uno scenario suggestivo e inaspettato per i cittadini.

La situazione è in continua evoluzione, e le previsioni meteo indicano che la neve potrebbe continuare anche nelle prossime ore, portando con sé un ulteriore abbassamento delle temperature. Sebbene non si segnalino particolari disagi, i residenti sono pronti ad affrontare le sfide tipiche della stagione, come la possibile formazione di ghiaccio sulle strade.

Un’ulteriore conferma che l’inverno è arrivato con tutto il suo fascino, portando con sé la bellezza dei paesaggi innevati, pur mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza e sulla prudenza nelle ore successive alla nevicata.





