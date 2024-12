Maltempo, la neve imbianca l’Appennino umbro-marchigiano, tanti danni da vento | FOTO

MeteoWeb

Un’intensa nevicata sta interessando tutto l’Appennino umbro-marchigiano: circa 5cm di neve hanno già imbiancato Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera e Camerino. Più abbondanti le precipitazioni sulle vette più alte della catena montuosa: Frontignano e Castelluccio di Norcia (nel versante umbro) già da questa mattina erano ricoperte di neve. Le previsioni meteo indicano che la neve dovrebbe continuare a cadere fino a questa notte. Fenomeni in attenuazione dalle prime ore del mattino di domani, sabato 21 dicembre.

Gli impianti sciistici di Frontignano saranno aperti domenica 22 dicembre, annunciano i gestori sugli account social. Sul fronte della circolazione stradale, si raccomanda la massima prudenza e di mettersi in viaggio solo se equipaggiati con pneumatici invernali o dotati di catene a bordo.

Danni da vento

Ma il maltempo che ha colpito le Marche non si è limitato alla neve. Anche pioggia e vento hanno sferzato la regione, costringendo i Vigili del Fuoco a decine di interventi. Il vento ha creato i maggiori disagi. In provincia di Ancona, sono già una sessantina gli interventi, ma il bilancio è provvisorio. Alberi sono caduti in zona Senigallia (Sant’Angelo), Jesi (Zona Murri e Gallodoro), Ancona (Pietralacroce, via del Conero e Portonovo). A Senigallia, Cingoli (Macerata) Carassai (Ascoli) e Monte San Giusto (Macerata), COC aperti in via prudenziale. Anche nel Pesarese, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco: quasi una sessantina ma molti sono in coda e continuano ad arrivare segnalazioni da parte dei cittadini.

Nove le squadre attualmente impegnate sul territorio. Gli interventi e le segnalazioni riguardano principalmente piante cadute o pericolanti. Non risultano esserci strade interrotte, così come sono al momento non si registrano feriti o veicoli danneggiati.

Anche ad Ascoli Piceno, Macerata e Fermo, il maltempo non ha dato tregua. Gli interventi dei Vigili del Fuoco continuano da ore e proseguiranno, stando al numero di richieste di intervento che continuano ad affollare i centralini dei comandi.

