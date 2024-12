Neve a bassa quota in Emilia-Romagna, scenari da cartolina natalizia | FOTO

MeteoWeb

In Emilia-Romagna la neve è tornata a imbiancare colline e alture, regalando paesaggi suggestivi e un’atmosfera da cartolina natalizia. Una perturbazione nordatlantica porta aria fredda e maltempo, facendo scendere i fiocchi di neve a bassa quota. Le colline romagnole, da Pennabilli (Rimini) a San Marino, fino a Sogliano sul Rubicone, hanno registrato accumuli già dai 350 metri. Segnalato qualche fiocco nelle colline del Cesenate e Riminese fino sotto i 200/300 metri.

