Neve sulle Canarie: chiusura delle strade sul Teide a causa di neve e ghiaccio

Le strade che conducono al Parco Nazionale del Teide, alle Canarie, sono state temporaneamente chiuse a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno reso pericolosa la circolazione. La decisione, presa dal Cabildo di Tenerife, è stata motivata dall’accumulo di neve e dalla presenza di lastre di ghiaccio, che rappresentano un rischio concreto per la sicurezza degli automobilisti. Le principali arterie interessate dalla chiusura sono la TF-21, che collega il Parco a La Orotava, la TF-24, che parte da La Esperanza, e la TF-38, che fornisce accesso da Chío. L’interruzione del traffico rimarrà in vigore fino a quando le condizioni meteorologiche non miglioreranno e sarà possibile garantire un transito sicuro.

Rosa Dávila, presidente del Cabildo, ha descritto la visione di un Teide innevato come un dono unico e suggestivo, particolarmente significativo in questo periodo natalizio. “È una visione straordinaria, un richiamo alla bellezza naturale della nostra isola e alla responsabilità che tutti noi abbiamo nel proteggerla“, ha dichiarato.

Blanca Pérez, Ministro dell’Ambiente Naturale, della Sostenibilità, della Sicurezza e delle Emergenze, ha esortato i cittadini ad attenersi scrupolosamente alle restrizioni e alle indicazioni fornite dalle autorità. Ha sottolineato che la priorità resta quella di tutelare l’incolumità di tutti coloro che si trovano sull’isola, invitando ad evitare spostamenti non essenziali verso il Parco fino a nuova comunicazione.

L’accesso al Teide rappresenta un’attrazione naturale di grande valore, ma le autorità ricordano che il rispetto delle regole è fondamentale per garantire che tutti possano godere di questa meraviglia in totale sicurezza.

