Altra neve sull’Etna: spettacolo a Piano Provenzana con 65-75cm di bianco | FOTO e VIDEO

Nella notte tra Natale e Santo Stefano ha nevicato ancora sull’Etna, con altro manto bianco che si è aggiunto a quello dei giorni scorsi. A Piano Provenzana-Etna Nord, si registrano 65-75cm di neve. Il panorama è spettacolare, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Le strade sono innevate già da quota 700 metri e si registrano molte vetture bloccate. Il gestore degli impianti da sci, STAR Etna, comunica di aver “cominciato tutti i lavori necessari per l’apertura. Gli impianti di Seggiovia e Monte Conca quasi certamente riusciremo a metterli in funzione, stiamo valutando le condizioni del Coccinelle e Anfiteatro”.

