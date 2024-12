Neve, sull’Etna si scia in un panorama mozzafiato: sullo sfondo Taormina e la Calabria | VIDEO

MeteoWeb

Da ieri, domenica 29 dicembre, sono aperti gli impianti sciistici sull’Etna. Grazie alle abbondanti nevicate dei giorni scorsi, il panorama è spettacolare sul vulcano attivo più alto d’Europa, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Nel video in alto, al bianco della neve fa da sfondo il blu del mare e si possono vedere anche Taormina e la Calabria. Tanti appassionati stanno prendendo d’assalto le piste dell’Etna. Grazie alle nevicate dei giorni scorsi, è la prima volta dopo diversi anni che gli impianti sciistici sull’Etna aprono nel mese di dicembre.

Tanta neve sull'Etna, si scia sul vulcano siciliano

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.