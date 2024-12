Giappone, forti nevicate interrompono il traffico aereo a Capodanno

MeteoWeb

Forti nevicate nella regione settentrionale del Giappone hanno causato la cancellazione di decine di voli, mentre milioni di famiglie stanno tornando a casa per trascorrere le vacanze di Capodanno con i propri cari. A Hokkaido e nelle zone lungo le coste settentrionali che si affacciano sul Mar del Giappone, si sono verificati forti venti e forti nevicate, secondo l’Agenzia meteorologica giapponese. Più di 20 centimetri di neve sono caduti in alcune aree di Hokkaido da ieri e si prevede che le nevicate continueranno nella giornata di Capodanno. Japan Airlines ha dichiarato di aver cancellato 42 voli, con un impatto su 6.398 passeggeri, nel primo pomeriggio di oggi, tutti in volo da e per l’isola più settentrionale di Hokkaido. Anche il suo principale concorrente, la compagnia Ana, ha cancellato 14 voli, con un impatto su 800 passeggeri, a causa del maltempo nel nord, e ha avvisato i suoi clienti di possibili ritardi e ulteriori cancellazioni.

All’aeroporto principale di Hokkaido, i passeggeri hanno formato lunghe file per assicurarsi voli alternativi. Alcuni si stanno preparando ad accogliere il 2025 nella sala partenze.

