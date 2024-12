La neve imbianca l’Appennino emiliano-romagnolo, 20 cm a Frassinoro e al Passo delle Radici

MeteoWeb

Una consistente nevicata ha interessato l’Appennino emiliano-romagnolo tra la notte e le prime ore del mattino, coprendo un’area che va dalla Romagna fino al Piacentino. Nel Modenese, sono stati registrati circa 20 centimetri di neve a Frassinoro e al Passo delle Radici, dove le precipitazioni continuano tuttora. A quote più basse, oltre 10 centimetri di neve sono caduti a Palagano, Lama Mocogno e nel Frignano, coinvolgendo località come Serramazzoni e Pavullo. La neve interessa anche Fanano, Sestola, Montecreto e l’intero Appennino. Nel Parmense e nel Piacentino, invece, l’acqua mista a neve ha raggiunto anche le aree pedecollinari e alcune zone di pianura.

