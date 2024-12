Neve per l’Immacolata, i consigli dai Carabinieri di Meteomont: “mai improvvisare”

MeteoWeb

Il weekend dell’Immacolata si avvicina e con la neve prevista, oltre a quella caduta nei giorni scorsi, in tanti punteranno ad un’escursione o ad una scalata. Ma no all’improvvisazione. Dal tenente colonnello dei Carabinieri Vincenzo Romeo, capo del centro nazionale Meteomont, arriva qualche consiglio. “Bene le sciate, grazie alle prime nevicate e agli impianti che aprono, salutari le escursioni. Ma mai avventurarsi in montagna. La regola è quella del tre per tre’, il fattore umano, il fattore terreno e il fattore meteo: prepararsi accuratamente sia a livello fisico che con un equipaggiamento accurato, valutare sul posto le pendenze e la qualità della pista, e quindi consultare i bollettini meteo e valanghe, soprattutto quelli regionali, affidandosi poi ai consigli delle persone del posto e più esperte. Queste regole valgono, naturalmente, anche per le escursioni“, ha detto Romeo all’Adnkronos.

Per quanto riguarda il pericolo valanghe, “quello che stiamo osservando noi, sulla base anche di studi effettuati negli ultimi anni, è che non ci sono più le nevicate di una volta – spiega il tenente colonnelo Romeo – quando i primi fiocchi iniziavano a imbiancare le piste già a partire da ottobre-novembre. Abbiamo alti e bassi, delle variazioni notevoli sia di temperature, di escursione termica nell’arco della stagione invernale e anche di precipitazioni, per cui abbiamo sempre più alternanza di periodi secchi, siccitosi con periodi invece che durano anche pochi giorni di intense precipitazioni, intese come non solo piogge ma anche neve con vere e proprie bufere con vento forte. Questo diventa un problema sia per noi che facciamo previsioni, perché l’attendibilità è messa a dura prova da condizioni meteorologiche che cambiano in continuazione, ma anche per l’utente, che si trova a dover gestire una situazione che cambia in continuazione. Questa alternanza di freddo su caldo e caldo su freddo contribuisce alla formazione di strati particolarmente fragili all’interno del manto nevoso, suscettibili al distacco e alla rottura e quindi al verificarsi di movimenti di masse nevose”.

Le previsioni per il weekend

“In questo prossimo fine settimana abbiamo un tempo comunque perturbato in generale, variabile – continua il capo Meteomont – Continuerà a nevicare come ha già fatto; bisognerà stare attenti in particolare sui versanti settentrionali esposti a nord, nelle zone d’ombra dove ha già nevicato e in alta quota. Il consiglio principale è sempre comunque quello di non improvvisare. La montagna non perdona ed è elevato il rischio di incidenti. Godiamoci le belle giornate in montagna che ci regalano tante emozioni, ma andiamoci informati e ben equipaggiati”, ha concluso Romeo.

