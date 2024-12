La neve ha imbiancato New York giusto in tempo per Natale: prima nevicata della stagione | FOTO

MeteoWeb

Il primo giorno d’inverno ha portato con sé la prima nevicata misurabile della stagione nella città di New York. È successo nel corso del weekend del 21-22 dicembre, giusto in tempo per Natale. La città ha ricevuto 4,5cm di neve, secondo una lettura a Central Park, che è stata sufficiente a trasformare la città in un paese delle meraviglie invernale. In media, la città di New York riceve la sua prima nevicata misurabile il 13 dicembre, quindi la nevicata di quest’anno è stata solo un po’ in ritardo.

Si tratta di un netto miglioramento rispetto alla stagione 2022-2023, che non ha avuto giorni con almeno 2,5cm di neve, e alla stagione 2023-2024, che ha visto la città aspettare fino al 16 gennaio 2024 per la neve. La neve del 16 gennaio 2024 ha concluso un periodo record di giorni senza neve misurabile a New York City con 701 giorni senza neve. Il record precedente era di soli 383 giorni.

In alcune parti dello stato di New York, sono stati registrati 10-13cm di neve nel weekend.

