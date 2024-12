Neve in Sardegna, 20-30cm sul Gennargentu e nevicherà ancora

MeteoWeb

La Sardegna è stata protagonista della prima nevicata della stagione, un evento meteorologico legato all’afflusso di aria fredda di origine artica marittima. Questa massa d’aria, giunta sull’isola attraverso il flusso post-frontale in uscita dalla Valle del Rodano e alimentata da un profondo vortice depressionario posizionato sull’alto Tirreno, ha portato condizioni invernali sui rilievi dell’isola. Dalle prime ore del mattino fino alla tarda mattinata, il momento di massima avvezione fredda ha favorito la comparsa della neve fino a quote di 800-900 metri sul livello del mare nelle zone montuose del centro-nord Sardegna. Tuttavia, con il progredire delle ore, la quota neve si è gradualmente alzata, raggiungendo i 1000-1100 metri. Sul massiccio del Gennargentu, al di sopra dei 1400 metri, sono già stati registrati accumuli nevosi significativi, stimati tra i 20 e i 30 centimetri.

Le previsioni indicano che le precipitazioni continueranno fino a tarda notte, e i modelli meteorologici ad alta risoluzione suggeriscono che, nell’arco delle 24 ore, gli accumuli complessivi potrebbero raggiungere i 50-60 centimetri di neve fresca. Tra le località maggiormente interessate si segnala Desulo, con particolare attenzione alla salita verso il Passo di Tascusi, situato a circa 1245 metri di altitudine, dove l’immagine mostra scenari di rara bellezza invernale.

Questa prima ondata di neve segna l’ingresso dell’inverno meteorologico sull’isola e sottolinea come anche territori tradizionalmente associati a climi miti possano essere coinvolti da episodi di freddo intenso, regalando un’atmosfera suggestiva e insolita.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.