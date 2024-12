Neve in Valle d’Aosta: problemi al traforo del Gran S. Bernardo e sulla A5

MeteoWeb

A causa della nevicata in corso in Valle d’Aosta, si registra qualche problema sulla circolazione stradale. In particolare, è stato chiuso il traforo del Gran San Bernardo ai mezzi pesanti. Inoltre sull’autostrada A5 è stata disposta l’uscita obbligatoria a Courmayeur sud. Lo ha comunicato il Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco della Valle d’Aosta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.