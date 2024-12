Neve in arrivo in Valle d’Aosta: allerta gialla per valanghe a Nord-Ovest

MeteoWeb

Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per pericolo valanghe valido domani, domenica 22 dicembre, sulla dorsale di confine, l’area a Nord-Ovest del territorio regionale, che va dalla Valgrisenche a Cervinia, passando per la zona del Monte Bianco e del Gran San Bernardo. La criticità riguarda “medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza”.

Il bollettino annuncia “neve da stasera”, soprattutto a Nord-Ovest. La quota neve domani è prevista a 1.300 metri “forse inizialmente più in basso, in calo nel pomeriggio fino a 600 metri con precipitazioni quasi solo” a Nord-Ovest. A 2.000 metri sono previste medie di 15cm e massime di 45cm nella vallata centrale, rispettivamente di 10 e 35cm nelle valli del Monte Rosa e di Champorcher, di 10 e 30cm nelle valli del Gran Paradiso, di 40 e 70cm a Nord-Ovest. “Si segnalano inoltre – si legge nel bollettino – vento forte in quota con possibili raffiche nelle valli ed effetto wind-chill in montagna“.

