Bufera di neve e vento, aereo esce fuori pista e quasi cade in mare in Norvegia | FOTO

Momenti di terrore in Norvegia. Un Boeing 737-800 della Norwegian Air Shuttle, con registrazione LN-NIP, in volo DY-430 da Oslo a Molde (un volo nazionale di 45 minuti,) con a bordo 165 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio, è atterrato sulla pista 25 di Molde alle 18:03UTC ma ha superato la fine della pista di circa 150 metri. L’aereo ha rischiato di finire nel mare che circonda gran parte dell’aeroporto, fermandosi a soli 15 metri dall’acqua. Il velivolo è stato evacuato tramite scivoli. Non si segnalano feriti. La compagnia aerea ha segnalato che l’aereo è uscito di pista a causa delle condizioni meteorologiche, dei forti venti e della pista scivolosa. È successo nella sera di giovedì 19 dicembre.

Un passeggero ha riferito che l’aereo è atterrato più lontano del normale lungo la pista, è scivolato fuori pista ed è quasi caduto in mare. Alcune persone stavano cercando di evacuare con i loro bagagli. I servizi di emergenza sono intervenuti e sono arrivati ​​per fornire assistenza durante l’evacuazione.

L’aeroporto di Molde ha temporaneamente chiuso la pista e sospeso tutte le operazioni di volo.

Aperta un’indagine

L’AIBN norvegese ha aperto un’indagine. L’AIBN ha classificato l’accaduto come un incidente grave e ha riferito: “quando un volo norvegese con numero di volo DY430 stava atterrando all’aeroporto di Molde in direzione ovest, l’aereo è entrato in una bufera di neve a un’altitudine compresa tra 50 e 100 piedi. Dopo l’atterraggio, il comandante ha notato che era scivoloso e ha riscontrato che l’aereo aveva un effetto frenante scarso. Alla fine della pista, ha colpito una luce di pista prima di fermarsi vicino al mare circa 10 metri dopo il bordo asfaltato della pista. Tutti i passeggeri e l’equipaggio hanno evacuato l’aereo sul lato sinistro e non ci sono stati feriti”.

Il portavoce della compagnia ha affermato che c’era molto vento forte e che la pista era scivolosa a causa delle temperature gelide. Il gestore aeroportuale del Paese, Avinor, e la Polizia locale hanno affermato che era troppo presto per fare ipotesi sulle condizioni della pista, ma hanno confermato che nella regione erano state segnalate forti raffiche di vento. Alcuni passeggeri sono stati portati al terminal dell’aeroporto dove hanno risposto alle domande degli investigatori sull’incidente.

