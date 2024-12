Inizia a nevicare a Piacenza: fiocchi fin sui 100 metri di quota

MeteoWeb

Le previsioni meteo hanno preso forma, e in queste ore, l’attesa ondata di freddo ha iniziato a manifestarsi nella provincia di Piacenza, portando con sé le prime nevicate stagionali. La neve, prevista a quote basse, sta scendendo progressivamente, coprendo il territorio piacentino a partire dai 100 metri di altitudine. A Piacenza città, la temperatura è in calo, con i termometri che segnano attualmente +1.7°C, ma la pioggia è stata sostituita dalla neve. A partire dalle ore 22:45, sono stati segnalati fiocchi di neve anche a Piacenza città e nelle zone limitrofe, come Fidenza e la pianura circostante.

La neve è stata segnalata anche a Carpaneto Piacentino e Ponte dell’Olio, mentre a San Giorgio si è registrata una neve mista, che ha imbiancato leggermente il paesaggio. Intanto, le webcam della zona, come quella di Bore (PR), situata a 830 metri di altitudine, mostrano il paesaggio che inizia a trasformarsi sotto l’influsso della neve, regalando scenari tipicamente invernali e un assaggio delle stagioni più fredde che stanno per arrivare. Gli amanti della neve, così come gli automobilisti, dovranno tenere sotto controllo l’evoluzione delle condizioni meteo nelle prossime ore, in quanto la situazione potrebbe variare rapidamente, con il rischio di nevicate che si estenderanno progressivamente alle aree più basse.

