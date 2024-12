A New York, le aziende di combustibili fossili pagano per i danni del clima: firmata la legge

MeteoWeb

New York potrà far pagare le aziende di combustibili fossili per i danni causati dal cambiamento climatico. La Governatrice Kathy Hochul ha infatti firmato, trasformando in legge, il Climate Change Superfund Act, regalando una vittoria agli attivisti e infliggendo un duro colpo ai giganti dell’energia. Secondo le stime, la norma consentirà di raccogliere 75 miliardi di dollari in 25 anni, destinati ad aiutare le infrastrutture di New York a sopportare meglio i danni causati dal clima. “Per troppo tempo i cittadini si sono fatti carico dei costi della crisi climatica. Con le risorse” raccolte, lo stato sarà in grado di adattarsi al cambiamento climatico, ha detto Hochul. Un fondo analogo esiste già in Vermont.

