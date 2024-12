Astronomia: NOIRLab lancia il progetto 88 Constellations

MeteoWeb

NSF NOIRLab, finanziato dalla U.S. National Science Foundation, in collaborazione con ESA/Hubble, sta pubblicando il progetto 88 Constellations. Questa raccolta completa di immagini gratuite, ad alta risoluzione e scaricabili di tutte le 88 costellazioni occidentali riconosciute dall’IAU funge da archivio didattico che può essere utilizzato a livello individuale e scolastico. Il progetto include anche la pubblicazione della più grande foto open source e liberamente disponibile di tutto il cielo notturno. Il fotografo dietro questa raccolta di immagini straordinarie e di alta qualità è l’astrofotografo tedesco Eckhard Slawik. Le immagini sono state scattate su pellicola e ogni pannello comprende due esposizioni separate, una con e una senza filtro diffusore per consentire ai colori delle stelle di risplendere.

Tutti i prodotti includono una descrizione completa della costellazione e delle sue origini storiche, nonché la corrispondente figura stilizzata standardizzata, la mappa del cercatore e la descrizione degli oggetti del cielo profondo più importanti della costellazione. Sono incluse anche le immagini astronomiche esistenti di tali oggetti del cielo profondo, catturate con vari telescopi NSF NOIRLab. Schede flash scaricabili e altri materiali audiovisivi e didattici semplificano l’introduzione delle costellazioni nelle aule scolastiche.

La più grande foto open source del cielo notturno

Viene inoltre rilasciata la più grande foto open source e liberamente disponibile del cielo notturno. Con 40.000 pixel, questa è probabilmente una delle migliori immagini di questo tipo mai realizzate. Il colossale paesaggio celeste è stato compilato utilizzando immagini scattate da Slawik dalle migliori e più buie località del mondo: Germania (Waldenburg), Spagna (Tenerife, La Palma), Namibia e Cile.

Le immagini delle 88 costellazioni sono aperte all’esplorazione da parte di tutte le età e sono particolarmente adatte all’uso in planetari e musei.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.