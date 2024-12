Notte gelida sull’Appennino, -18°C a Castelluccio di Norcia

MeteoWeb

La notte scorsa, sull’Appennino umbro-marchigiano, è stata caratterizzata da un freddo intenso. A Castelluccio di Norcia la colonnina di mercurio ha toccato -18,4°C, come rilevato dalla centralina del Centro funzionale della Protezione Civile regionale. Il gelo ha colpito anche le vallate circostanti: a Cascia sono stati registrati -10°C, a Norcia -7,5°C, a Monteleone di Spoleto -8,4°C. Le città di Perugia e Terni, invece, hanno sperimentato condizioni leggermente meno rigide, con temperature che hanno toccato lo zero termico.

Per quanto riguarda le previsioni meteo, la giornata odierna è iniziata sotto un cielo prevalentemente soleggiato. Tuttavia, nel pomeriggio è attesa una nuova perturbazione che interesserà l’intera regione. In serata sono previste nuove precipitazioni nevose, in particolare lungo la dorsale appenninica.

