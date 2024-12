Notte di maltempo in Sicilia, frane e alberi crollati nel Palermitano

MeteoWeb

Notte intensa di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo e provincia, a causa del forte vento e delle piogge che hanno colpito la zona. Numerosi gli interventi, in particolare a San Martino delle Scale, frazione montana di Monreale, dove diversi alberi sono caduti sulla strada, bloccando l’accesso ai veicoli provenienti dal capoluogo. Sulla SP57 si sono inoltre verificate piccole frane dovute al crollo degli alberi. Al momento, le squadre stanno lavorando per ripristinare la viabilità.

Anche in città, nella zona di Ciaculli, si registrano alberi abbattuti, mentre al porto il vento ha danneggiato una tensostruttura, rendendo necessario l’intervento dei pompieri per mettere in sicurezza l’area. Tutte le squadre del comando provinciale sono attualmente impegnate in verifiche sugli edifici e nella conclusione degli interventi iniziati durante la notte.

