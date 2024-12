Novembre e Dicembre 2024: si chiude un anno di avvistamenti misteriosi | VIDEO

MeteoWeb

Novembre e dicembre si chiudono con un’intensa serie di avvistamenti che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e degli esperti del settore ufologico. L’Associazione Ricerca Italiana Aliena (A.R.I.A.), fondata e presieduta dall’ufologo Angelo Maggioni, ha ricevuto numerose segnalazioni provenienti da Lazio, Toscana e Liguria, aree particolarmente attive negli ultimi mesi per quanto riguarda gli avvistamenti di UAP (Unidentified Aerial Phenomena), l’evoluzione del termine “UFO”.

Il Flap 2024: una stagione di eventi inspiegabili

Le prime segnalazioni significative sono arrivate tra gennaio e febbraio 2024, con numerosi testimoni che hanno riportato avvistamenti di oggetti volanti non identificati, in particolare in Liguria. Il caso più curioso si è verificato il 25 febbraio, quando Davide Frino, radioamatore della Protezione Civile di Genova, ha captato un segnale misterioso che, sottoposto a un’analisi forense da parte dell’ingegnere del suono James Oliva (Tribunale di New York), ha confermato la sua origine sconosciuta.

Dicembre 2024: il misterioso oggetto rosso fuoco sopra Roma

Un altro caso di rilievo si è verificato il 26 dicembre 2024, quando il regista e personaggio televisivo Tony Zecchinelli ha osservato un oggetto misterioso nel cielo sopra Roma. Descritto come un corpo di colore rosso fuoco, inizialmente Zecchinelli ha pensato che si trattasse di un pianeta (Marte o Giove). Tuttavia, durante l’osservazione, l’oggetto ha mostrato segni di “deformazione”, separandosi in due entità distinte. Maggioni ha confermato che, sebbene Marte e Giove si trovassero nella stessa porzione di cielo, altre stelle brillanti come Rigel, Sirio, Capella e Betelgeuse erano visibili, ma non comparivano nel filmato, suggerendo che l’oggetto fosse proprio nella zona opposta della ripresa. Nel linguaggio ufologico, la “deformazione” è spesso associata a fenomeni di mutamento di forma o capacità transmediali, una caratteristica non rara tra gli avvistamenti di UAP.

Il misterioso oggetto di Orbetello: una velocità e accelerazione inimmaginabili

Altro avvistamento interessante si è verificato nella laguna di Orbetello, in Toscana, dove è stato osservato un oggetto di forma presumibilmente sferica e di colore bianco intenso. L’oggetto, dopo aver stazionato per alcuni secondi, ha accelerato verso i monti a una velocità straordinaria. Maggioni ha sottolineato che oggetti simili sono in grado di raggiungere velocità superiori a 400.000 km/h e accelerazioni fino a oltre 10.000 G. Questi fenomeni, estremamente rapidi, non emettono suoni, non rilasciano gas di scarico né alterano l’ambiente circostante. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, gli oggetti restano incredibilmente freddi e non si trasformano in palle di fuoco. “L’energia necessaria per simili movimenti è paragonabile a quella prodotta dall’esplosione simultanea di 250 missili Cruise Tomahawk, ma senza alcun rumore o calore”, ha spiegato Maggioni.

Avvistamenti in Liguria: manovre intelligenti e propulsioni sconosciute

Il mese di dicembre ha visto un altro picco di avvistamenti in Liguria, in particolare a Celle Ligure e Varigotti. Il testimone Andrea C. ha filmato oggetti che sembravano compiere manovre intelligenti, con cambiamenti di intensità luminosa. Questi oggetti non presentavano eliche o altri mezzi di propulsione visibili, e la loro morfologia risulta incoerente con qualsiasi tecnologia convenzionale conosciuta. Alcuni di questi oggetti mostrano caratteristiche che potrebbero essere correlate a progetti governativi non pubblici, ma la loro origine rimane sconosciuta.

La Liguria chiude l’anno con il maggior numero di avvistamenti

La Liguria si conferma protagonista indiscussa degli avvistamenti UAP nel 2024, con il maggior numero di segnalazioni di oggetti non identificati, presumibilmente non convenzionali.

Gli avvistamenti misteriosi nel 2024

