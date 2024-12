Nuovi laboratori ‘IS4Aerospace’: primo tassello della Città dell’Aerospazio a Torino

MeteoWeb

Finanziati i nuovi laboratori ‘IS4Aerospace’, primo tassello per la Città dell’Aerospazio, frutto della collaborazione tra Politecnico di Torino, Leonardo, Avio Aero e Thales Alenia Space. Con un investimento pubblico-privato di 23 milioni e 600mila euro, i laboratori IS4Aerospace consentiranno lo sviluppo di progetti di innovazione legati alle tecnologie di frontiera dei velivoli di prossima generazione e dell’esplorazione spaziale. IS4Aerospace è un primo tassello per la Città dell’Aerospazio di Torino. L’infrastruttura è finanziata dall’Unione europea – Next Generation Eu Missione 4 Componente 2 – Dalla Ricerca all’impresa.

‘‘La nuova infrastruttura IS4Aerospace è uno dei primi risultati concreti di quella strategia che come ateneo stiamo portando avanti per la messa in rete di infrastrutture di ricerca sul territorio, insieme e con le imprese – commenta il rettore del Politecnico Stefano Corgnati – la creazione di luoghi dedicati alla ricerca in partenariato possono non solo favorire attività congiunte di innovazione, ma anche essere di stimolo per lo sviluppo del nostro ecosistema territoriale, soprattutto in un settore così dinamico e ad alta densità tecnologica come quello dello spazio”.

”Grazie al lancio del progetto IS4Aerospace, metteremo a disposizione del territorio un supercalcolatore ad alte prestazioni dedicato alle tecnologie emergenti per l’aviazione del futuro. Un’infrastruttura tecnologica a supporto di calcoli e simulazioni complesse che sono sempre più fondamentali per lo sviluppo di sistemi propulsivi aeronautici di nuova generazione”, sottolinea Sandro De Poli, Presidente di Avio Aero.

Aurelio Calcedonio Boscarino, responsabile Strategia e Innovazione della Divisione Velivoli di Leonardo, aggiunge: ‘‘un risultato reso possibile grazie alla straordinaria collaborazione pubblico-privato con il Politecnico di Torino e con tutte le Istituzioni locali e nazionali, con cui condividiamo la strategicità della corsa all’Innovazione”.

”Siamo orgogliosi di prendere parte a questo progetto che evidenzia in particolar modo l’importanza della sinergia tra ricerca accademica e settore industriale, promuovendo l’innovazione e lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia per affrontare le sfide sempre più stringenti dell’avventura spaziale – ha dichiarato Walter Cugno, Vice Presidente Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space – La nostra azienda, in particolare lo stabilimento di Torino, rappresenta un polo strategico fondamentale per l’industria spaziale europea e sono certo che questo nuovo spazio diventerà un vero e proprio hub della filiera per la collaborazione e l’innovazione tecnologica, fondamentale per affrontare le sfide dell’esplorazione, della scienza e del volo spaziale umano”.

