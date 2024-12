Nuovo motore, un passo avanti per il razzo Sojuz-5

MeteoWeb

Il motore a ossigeno-cherosene RD-0124МС, sviluppato dall’Ufficio di Progettazione di Chimica Automatica di Voronež, è stato consegnato al Centro Spaziale “Progress” per i test integrati. Questo propulsore, progettato per generare una spinta di 60 tonnellate, è destinato al secondo stadio del nuovo razzo vettore russo “Sojuz-5“: è quanto rende noto Roscosmos.

Gli esperimenti, che prevedono l’integrazione del motore all’interno della struttura del razzo, sono cruciali per testare l’affidabilità delle soluzioni ingegneristiche e tecnologiche adottate. Queste prove rappresentano una tappa fondamentale nello sviluppo del Sojuz-5, consentendo di verificare la funzionalità del motore in combinazione con i sistemi standard del razzo.

L’obiettivo principale dei test è garantire che il motore RD-0124МС possa funzionare in modo affidabile per tutta la durata del periodo di garanzia previsto dalle specifiche tecniche. Questo progetto, portato avanti dagli specialisti russi, rappresenta un passo significativo verso la creazione di un sistema di lancio competitivo e moderno, in grado di supportare future missioni spaziali.

