Nutriamo i bovini con alghe: riduzione delle emissioni di metano del 40%

MeteoWeb

Un nuovo studio condotto dall’Università della California, Davis, ha rivelato che somministrare un integratore a base di alghe marine ai bovini da carne al pascolo può ridurre le loro emissioni di metano di quasi il 40% senza alcun impatto negativo sulla loro salute o sul loro peso. Questo è il primo studio al mondo che testa l’efficacia delle alghe marine sui bovini da carne al pascolo, ampliando ricerche precedenti che avevano già evidenziato riduzioni significative delle emissioni di metano, pari all’82% nei bovini da ingrasso e oltre il 50% nelle mucche da latte.

Il bestiame rappresenta una delle principali fonti di gas serra, contribuendo per il 14,5% alle emissioni globali. La maggior parte di queste emissioni proviene dal metano che gli animali rilasciano attraverso il rutto. Il bestiame al pascolo, rispetto a quello da ingrasso o alle mucche da latte, produce una quantità maggiore di metano, poiché si nutre principalmente di fibre vegetali. Negli Stati Uniti, ci sono circa 9 milioni di mucche da latte e oltre 64 milioni di bovini da carne.

“I bovini da carne trascorrono solo circa tre mesi nelle stalle e trascorrono la maggior parte della loro vita pascolando e producendo metano“, ha affermato il professor Ermias Kebreab, autore senior dello studio e docente presso il Dipartimento di Scienze Animali dell’UC Davis.

Un altro importante risultato dello studio riguarda la difficoltà di somministrare additivi alimentari ai bovini al pascolo. Kebreab ha dichiarato: “Dobbiamo rendere questo additivo di alghe o qualsiasi additivo per mangimi più accessibile ai bovini al pascolo per rendere l’allevamento bovino più sostenibile, soddisfacendo al contempo la domanda globale di carne“. L’alimentazione quotidiana del bestiame al pascolo, infatti, è più complicata rispetto a quella dei bovini da ingrasso o da latte, poiché gli animali pascolano spesso lontano dai ranch per lunghi periodi. Tuttavia, durante l’inverno o quando l’erba scarseggia, gli allevatori tendono a integrare la loro dieta con mangimi supplementari.

Per condurre questo studio, i ricercatori hanno diviso 24 bovini da carne, appartenenti a un mix di razze Angus e Wagyu, in due gruppi: uno ha ricevuto l’integratore di alghe, l’altro no. L’esperimento, che è durato 10 settimane, si è svolto in un ranch a Dillon, nel Montana. Il gruppo di bovini che ha assunto l’integratore di alghe ha mostrato una riduzione delle emissioni di metano di quasi il 40%. Kebreab ha spiegato che molte delle ricerche sui metodi per ridurre le emissioni di metano mediante additivi per mangimi sono state condotte in ambienti controllati con integratori giornalieri. Tuttavia, lo studio ha evidenziato che meno della metà di questi metodi risultano efficaci per il bestiame al pascolo.

“Questo metodo apre la strada alla creazione di un integratore di alghe facilmente disponibile per gli animali al pascolo“, ha aggiunto Kebreab. “Gli allevatori potrebbero persino introdurre le alghe attraverso un blocco di leccatura per il loro bestiame“.

Kebreab ha anche sottolineato l’importanza dell’agricoltura pastorale, che coinvolge grandi sistemi di pascolo e sostiene milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto in aree vulnerabili al cambiamento climatico. Lo studio suggerisce che l’integrazione delle alghe nella dieta del bestiame al pascolo possa contribuire a rendere l’allevamento più ecologico, giocando un ruolo fondamentale nella lotta contro i cambiamenti climatici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.